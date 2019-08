Sorteggio Champions League: Napoli con Liverpool, Salisburgo e Genk

Sorteggio agrodolce per le 4 squadre italiane che saranno impegnate nella prossima edizione Champions League. L’urna di Montecarlo, infatti, ha riservato alla Juventus e al Napoli e all’Atalanta gironi abbordabili, mentre l’Inter è stata inserita in un girone più difficile. I partenopei, inseriti nel gruppo E, sfideranno il Liverpool, campione d’Europa in carica, il Salisburgo e il Genk. I bianconeri, invece, hanno pescato l’Atletico Madrid, il Bayern Leverkusen e la Lokomotiv Mosca. L’ Atalanta, è nel gruppo B con il Manchester City, lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria. Molto duro il girone dell’Inter, con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Pronostici e opinione che ovviamente saranno confermati o smentiti dal campo. Ecco il quadro completo dei gironi della massima competizione per club. Gruppo A: Paris Saint – Germain (Francia), Real Madrid (Spagna), Brugge (Belgio), Galatasaray (Turchia). Gruppo B: Bayern Monaco (Germania), Tottenham (Inghilterra), Olympiacos (Grecia), Stella Rossa (Serbia Montenegro). Gruppo C: Manchester City (Inghilterra), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Dinamo Zagabria (Croazia), Atalanta (Italia). Gruppo D: Juventus (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Bayern Leverkusen (Germania), Lokomotiv Mosca (Russia). Gruppo E: Liverpool (Inghilterra), Napoli (Italia), Salisburgo (Austria), Genk (Belgio). Gruppo F: Barcellona (Spagna), Borussia Dortmund (Germania), Inter (Italia), Slavia Praga (Repubblica Ceca). Gruppo G: Zenit San Pietroburgo (Russia), Benfica (Portogallo), Lione (Francia), Lipsia (Germania). Gruppo H: Chelsea (Inghilterra), Ajax (Olanda), Valencia (Spagna), Lille (Francia).