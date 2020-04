Sorpreso a rubare in un cantiere, arrestato dipendente comunale di Bellizzi

Doveva essere a casa a lavorare in modalità smart working, ma i carabinieri lo hanno sorpreso in un cantiere mentre riempiva un secchio con della ghiaia utilizzata per la costruzione. Un dipendente del Comune di Bellizzi (Salerno), ma originario di Montecorvino Rovella, è stato arrestato dai militari con l’accusa di furto con scasso, truffa aggravata e violazione delle norme di contenimento Covid-19. Ieri mattina una pattuglia della stazione carabinieri di Montecorvino Rovella, nel transitare davanti al cantiere del Planetario, ha notato che la recinzione della struttura era divelta. Dai successivi controlli hanno scoperto che all’interno si era introdotto il 65enne, sorpreso mentre riempiva un secchio con la ghiaia. I militari nei pressi della vettura hanno trovato altri otto secchi pronti per essere riempiti. Ogni secchio potrebbe contenere fino a 15 chili di materiale. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo è un dipendente comunale in servizio a Bellizzi e che al momento del controllo avrebbe dovuto essere a casa al lavoro in modalità smart working, mentre invece era intento a svolgere piccoli lavori edili nel piazzale della sua abitazione. L’uomo dovrà rispondere di furto aggravato ai danni della ditta che svolge i lavori per il cantiere, truffa aggravata ai danni dell’amministrazione comunale di Bellizzi e inoltre dovrà pagare la multa che gli è stata inflitta per aver violato le norme anti-covid.