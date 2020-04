Sono oltre 2.500.000 i casi di coronavirus nel mondo secondo i dati della John Hopkins University, mentre il bilancio dei morti ha raggiunto quota 170.418. Tornano a salire i casi di coronavirus in Russia, con 5.642 nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore, arrivando a un totale di 52.763. Lo fa sapere la task force nazionale. Negli Stati Uniti in un giorno si sono registrate 1.500 vittime per un totale di oltre 42mila persone. Trump ferma temporaneamente l’immigrazione, ‘tutelo gli americani’ ha detto mentre gli stati del sud riaprono le attività non essenziali. ‘Dobbiamo proteggere i posti di lavoro del nostro paese’, ha dichiarato il tycoon. Ieri è stato trovato un accordo per altri 500 miliardi di dollari di aiuti nell’emergenza coronavirus. Lo riferisce la Cnn. Gran parte della somma è destinata alle piccole e medie imprese colpite dalla crisi, ma sono previsti fondi anche per gli ospedali, gli stati e il rafforzamento dei test. Un primo voto è previsto oggi in senato alle 16 (le 22 in italia). Sono 176 i morti per coronavirus in Pakistan mentre il numero di infezioni è salito a 9.016. Lo riferisce il ministero della Sanità. Ieri, il Paese ha registrato il maggior numero di casi positivi in un solo giorno: 796. La Cina riporta undici nuovi casi di contagio da coronavirus, in lieve discesa rispetto ai dodici di ieri, di cui sette sviluppati localmente e quattro provenienti dall’estero, al livello più basso dal 12 marzo scorso. Sono più di diecimila le persone contagiate in Corea del sud dal coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Seul, spiegando che con nove contagi nelle ultime 24 ore è salito a 10.683 il numero dei casi nel Paese. E’ invece arrivato a quota 237 il numero delle persone decedute.