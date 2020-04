Sono di Sanza e ne vado fiero. Ecco, questa è la verità. La solidarietà e la generosità, due preziosi sentimenti che arricchiscono una comunità. L’iniziativa #spesasospesa a Sanza ha dimostrato quanta sensibilità ed amore per il prossimo possiedono i cittadini che riescono a fare squadra, ad unirsi, nel momento del bisogno. L’emergenza coronavirus ha mostrato in questi giorni la grande generosità e l’amore per il bene comune di tanti miei concittadini. Non ci sono dunque parole per ringraziare tutti coloro che lasciano nel carrello della spesa cibo e prodotti a lunga conservazione che vengono raccolto poi ogni giorno dai volontari della Protezione Civile di Sanza, Gruppo Lucano, impegnati nel confezionare i pacchi alimentari che vengono poi consegnati, man mano, a famiglie che ne hanno maggiore necessità. Un grande lavoro di squadra che non si ferma mai, 24 ore su 24. Piccoli gesti che creano senso di appartenenza, orgoglio e comunità. Come quello della signora Giffoni dalla Germania che ha donato 100 euro per la #spesasospesa. Oppure il gesto e la sensibilità del signor Buldo e del signor Guerriero che ieri hanno donato alla Protezione Civile di Sanza la somma di 400 euro che avevano raccolto per un’altra iniziativa culturale, ora destinati unitamente alla somma di 100 euro a testa (600 euro in totale) alla Protezione Civile di Sanza. La bellezza del sentirsi uniti, anche con un messaggio allegro, invitando tutti a #stareacasa, per non lasciare nessuno da solo, è il segno tangibile dell’umanità. Oppure l’iniziativa di una raccolta fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare per l’ospedale di Polla promossa dall’Associazione Sapienza Onlus di Sanza. Dunque grazie alla Sanza che vale, quella che conta, quella della gente generosa e solidale. Sono di Sanza e ne vado fiero.

Le persone che avvertono la difficoltà in questo momento così delicato, potranno chiamare i numeri: 347.5823649 – 3405138253. I volontari della Protezione Civile sezione locale del Gruppo Lucano, raccoglieranno le istanze e provvederanno secondo necessità a distribuire con il massimo della discrezione i prodotti del carrello Spesa Sospesa. Aiutare chi ha più bisogno è un dovere morale di tutti.