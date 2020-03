Sono 936 i casi positivi al Coronavirus in Campania

Sono 936 i casi positivi al Coronavirus in Campania. I morti sono 29, mentre 41 i guariti. Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 504 (di cui 260 Napoli città e 244 Napoli provincia); provincia di Salerno: 157; provincia di Avellino: 132; provincia di Caserta: 116; provincia di Benevento: 13. Altri 14 casi sono in fase di verifica.