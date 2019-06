Sono 5.550 i migranti in detenzione in Libia

Al 12 giugno sono stati 2.887 i migranti soccorsi in mare e fatti sbarcare in Libia dall’inizio dell’anno. E’ quanto ha riferito oggi l’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), precisando che si tratta per il 76% di uomini, mentre donne e bambini rappresentano rispettivamente il 10% e il 14%. Finora, a giugno, sono stati 537 i migranti sbarcati ad Al Khoms (216 persone), nella base navale di Tripoli (202 persone) e ad Azzawya (119 individui). L’agenzia Onu ha precisato che le ultime partenze dei migranti alla volta dell’Europa sono avvenute nei pressi di Sabratha, Garabulli e Al Khoms, nella zona occidentale della Libia. Unhcr offre assistenza medica al momento dello sbarco, prima che i migranti vengano trasferiti nei centri di detenzione gestiti dalle auorità libiche. L’Unhcr stima in 5.550 i migranti in detenzione, di cui oltre 3.680 in centri situati nei pressi del conflitto in corso a Tripoli da inizio aprile.