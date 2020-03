Sono 1.013 i positivi in Campania da Coronavirus ad ieri sera alle 22.00. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha fatto sapere che: presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno sono stati esaminati 256 tamponi di cui 23 risultati positivi; presso il centro di riferimento dell’ospedale Ruggi sono stati analizzati 71 tamponi di cui 9 risultati positivi; presso il laboratorio della Federico II sono stati analizzati 14 tamponi di cui nessuno risultato positivo; presso il centro di riferimento dell’ospedale Sant’Anna sono stati esaminati 93 tamponi di cui 8 risultati positivi; presso il centro di riferimento dell’ospedale Moscati sono stati verificati 256 tamponi di cui 17 risultati positivi. Aumentano i contagi da Coronavirus anche a sud di Salerno. Ieri il risultato positivo per altri due casi a Sala Consilina collegati indirettamente ai raduni neocatecumenali svoltisi tra fine febbraio e inizio marzo tra Atena Lucana e Sala Consilina. Un caso è stato registrato anche a Montesano sulla Marcellana per un paziente ricoverato ad Eboli. Un contagio anche per un cittadino di Auletta di 50 anni ricoverato presso l’ospedale di Battipaglia. Nel Vallo di Diano e Tanagro i casi positivi hanno raggiunto quota 53. Si aggrava la situazione coronavirus ad Agropoli: sono 6 i contagiati nel comune cilentano in base agli ultimi 26 tamponi eseguiti su persone entrate in contatto con i pazienti risultati positivi durante la settimana. Complessivamente, ad oggi, i contagi in città sono 11 (di questi una donna è però guarita ed è stata dimessa dall’ospedale). Le condizioni dei malati risultano complessivamente buone. Positiva anche una donna di Vallo della Lucania entrata in contatto con la pediatra napoletana in servizio a Pollica, risultata positiva oltre una settimana fa. Un nuovo caso a Sessa Cilento. Si tratta di una donna entrata in contatto con il 71enne risultato affetto da coronavirus.