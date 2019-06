Solidarietà, torna a Salerno l’appuntamento con “Sognando Itaca”

Salerno rinnova l’appuntamento con la solidarietà ospitando mercoledì 5 giugno “Sognando Itaca”, il progetto, promosso dall’Ail, che mira a diffondere la vela-terapia presso i centri ematologici italiani e che rientra nelle celebrazioni per il 50° anniversario della fondazione dell’associazione. Skipper professionisti, pazienti in fase riabilitativa, medici, infermieri e psicologi navigano insieme, in uno speciale viaggio in barca a vela attraverso il Mar Tirreno, per testimoniare i benefici che derivano dalla condivisione di un contesto così particolare quale quello marino. La tappa salernitana è organizzata dall’Ail – Sezione Marco Tulimieri e dall’associazione DivertiVento e sarà dedicata al ricordo del “Comandante” Mimmo Avagliano, socio dell’A.S.D. DivertiVento, organizzatore delle edizioni precedenti. I malati onco – ematologici potranno così veleggiare lungo la Costiera Amalfitana a bordo di oltre quindici imbarcazioni, trascorrendo una giornata lontani dai luoghi di cura. Nell’ambito della manifestazione, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, sarà annunciato, inoltre, un nuovo ed entusiasmante progetto di Velaterapia che coinvolgerà i pazienti in fase riabilitativa presso gli ospedali di Salerno e Pagani. Le Istituzioni hanno manifestato anche quest’anno unanimi il loro sostegno e saranno presenti per portare il proprio saluto ed esprimere il consueto appoggio per l’operato dell’Ail. Hanno concesso il patrocinio all’iniziativa, infatti, il Comune di Salerno, la Provincia di Salerno, l’Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno Centrale e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno e la Polizia di Stato scorteranno le barche con a bordo pazienti e volontari nel corso della veleggiata. Uno speciale ringraziamento va all’associazione Marina la quale, sposando gli intenti solidali che sono alla base di “Sognando Itaca”, ha assunto il ruolo di main sponsor. Grande sensibilità è stata dimostrata, inoltre, dal personale della Stazione Marittima, dai presidenti e dai soci di tutti i circoli nautici di Salerno, dalle società di charter e dal Caffè Toraldo, quale sponsor tecnico. Come negli anni scorsi, saranno presenti i radioamatori dell’Ari, sezione di Salerno, che pubblicizzeranno l’evento in tutto il mondo con una stazione radio installata a bordo della barca a vela “Violetta”.