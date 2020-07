Sodalis Salerno, venerdì l’incontro online “Come declinare i progetti educativi in emergenza”

Sodalis Csvs di Salerno attiva nuovi servizi per affrontare le sfide educative da parte degli Ets in questa estate: un servizio di consulenza specifica per aiutare le organizzazioni a presentare proposte sui campi estivi promossi dagli enti pubblici e una giornata formativa con la professoressa Daniela Calzoni. Il percorso formativo, dal titolo “Come declinare i progetti educativi in emergenza”, si terrà in modalità webinar il 10 luglio 2020 alle ore 18.00. L’incontro va in continuità con le attività formative organizzate da Sodalis e finalizzate a qualificare ulteriormente l’attività svolta dai volontari all’interno dell’azione “Campi di volontariato 2020”. Possono partecipare tutti i volontari delle Organizzazioni di Volontariato e degli Ets – Enti Terzo Settore della provincia di Salerno. I campi di volontariato 2020 partiranno il 6 luglio per terminare nella seconda settimana di settembre. Le attività si rivolgono a bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni. Sono previsti 21 campi organizzati nei comuni di Tramonti, Cava de’ Tirreni, Agropoli, Piaggine, Caggiano, Eboli, San Pietro al Tanagro, Vallo della Lucania, Ascea, Siano, Giffoni Valle Piana, Albanella, Amalfi, Pagani, Castel San Giorgio e Salerno. Daniela Calzoni è una psicologa, psicoterapeuta, antropologa, formatrice su temi quali: il gioco, le attività sociali rivolte a bambini e adolescenti, le dinamiche di gruppo, problem solving e la risoluzione dei conflitti. Esperta in osservatorio per le politiche a favore dei bambini rom, sinti e camminanti, già componente dell’Osservatorio nazionale per l’lnfanzia e l’Adolescenza presso il Consiglio dei Ministri, è collaboratrice con il Centro nazionale di Analisi e Documentazione sull’Infanzia e l’Adolescenza. Per accedere alle opportunità messe in campo è necessario compilare gli appositi form presenti sul sito di Sodalis Csvs (www.csvsalerno.it).