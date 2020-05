Sodalis Csv Salerno, al via il 29 maggio un corso per formare i volontari

Continuano le attività formative promosse da Sodalis Csv Salerno aperte alle realtà associative della provincia di Salerno. A partire da venerdì 29 maggio 2020 nuovo percorso formativo destinato alla corretta gestione delle attività e degli adempimenti durante la fase di riorganizzazione delle attività istituzionali delle associazioni. A tenere il corso Giuseppe Campana, dottore commercialista, esperto in materia di enti non profit, componente dello Studio professionale Dottori Commercialisti in Network di Perugia. L’attività formativa prevede i seguenti temi: criteri e modalità di individuazione delle attività consentite e di quelle che invece devono essere considerate sospese; gestione degli adempimenti connesse alla riforma del terzo settore, alla luce dei recenti interventi normativi e l’individuazione delle misure utili per il sostegno delle attività emergenziali e dei costi connessi agli interventi da effettuare in ossequio ai recenti provvedimenti dell’autorità governativa. Gli incontri, gratuiti, si terranno on-line, le iscrizioni saranno aperte fino al 26 maggio. Continuiamo quindi le attività formative a distanza per le organizzazioni di volontariato della nostra provincia di Salerno, una vera opportunità, in questo momento particolare, destinato a potenziare ed accrescere le competenze di chi fa volontariato. A partire dal mese di giugno torneranno anche le lezioni dell’Università del Volontariato in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno. Anche qui i docenti incontreranno volontari e studenti con la didattica a distanza. Prima lezione il 12 giugno 2020 con il professore Massimo Pendenza.