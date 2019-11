Social Football Summit, Bertolini: “Abbiamo trasmesso dei valori. La visione sul calcio femminile è stata ribaltata”

Si è aperta questa mattina, allo Stadio Olimpico di Roma, la seconda edizione del “Social Summit Football”. Tra i tanti panel c’è quello legato al calcio femminile intitolato “Perché il calcio è uno sport da ragazze”, che ha avuto come protagonisti Paolo Arsillo (Vivo Azzurri e social media Figc), Antonini (Polk&Union) e la ct Milena Bertolini. A moderare il convegno Chiara Afeltra (Digital Marketing Specialist Go Project).

Ad aprire la serie di interventi è stato Paolo Arsillo (Vivo Azzurri e social media Figc): “Il mondiale ha rappresentato una grande opportunità in termini di visibilità per la promozione e la ribalta del calcio femminile. Questi fattori ci hanno permesso di realizzare il nostro piano di comunicazione. La nostra strategia attraverso il racconto delle storie delle calciatrici e dei loro valori dentro e fuori dal campo, ci ha permesso di raggiungere tre obiettivi fondamentali: la promozione della Nazionale femminile, l’aumento della copertura mediatica e quella di ispirare nuove generazioni”.

Un progetto vincente, dunque, che ha permesso alla Figc di raggiungere 191.982 nuovi utenti tra Instagram (104.082), Facebook (70.000) e Twitter (18.900) e 76.216.109 impressioni totali.

Francesco Antonini (Content e Creative Director Polk&Union) ha spiegato la strategia del concept #RagazzeMondiali. “Ragazze perché volevamo dare spazio a tutte le calciatrici della rosa, mentre la parola mondiale indica l’evento. Per quanto riguarda lo stile abbiamo scelto l’azzurro perché rappresenta la storia della nazionale e il magenta perché raffigura la femminilità e la performance. Il contest, inoltre, è stato accompagnato, dalle immagine coordinate dall’ask azzurre, in cui gli utenti potevano rivolgere alcune domande alle giocatrici e da alcuni post per augurare buon compleanno alle ragazze”.

Il progetto ha generato 260 mila menzioni e 8.7 milioni di engagement.

Il panel si è chiuso con l’intervista alla ct della Nazionale Femminile, Milena Bertolini, in collegamento. Ecco le sue parole: “Eravamo fiduciose, ma non ci aspettavamo questo interesse. I fattori che lo hanno reso possibile sono stati i valori che abbiamo trasmesso (passione, sacrificio, spirito di squadra) e dal modo di fare calcio. Un concetto molto caro anche a Roberto Mancini. Il successo del mondiale ha cambiato anche il mio ruolo di commissario tecnico. Lo sono a 360 gradi perché cerco di promuovere il movimento. Quando giocavo io il calcio veniva considerato come uno sport maschile e di conseguenza una donna doveva sconfiggere anche i pregiudizi. Ora questa visione è stata ribaltata”.