“Smart talk”, il progetto dell’Ordine dei Medici per acquistare mascherine

Acquistare mascherine e altro materiale necessario a rendere ancora più funzionali e pronti ad affrontare l’emergenza coronavirus i medici dell’azienda ospedaliera e dell’azienda sanitaria di Salerno, sarà lo scopo di un grande talk, che andrà in diretta Facebook, venerdì 27 marzo, alle 20, sulla pagina dell’Ordine. Cultura, solidarietà e salute sono dunque gli elementi chiave del Connect Live Aid, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto dal dottore Giovanni D’Angelo. Nel corso della diretta, che durerà circa un’ora, interverranno l’attore Yari Gugliucci, il cantante Rocco Hunt, lo scrittore Manlio Castagna, il comico Chicco Paglionico e la Miss Universo Italia Sofia Marilù Trimarco, tutti rigorosamente salernitani. Il talk sarà condotto da Maria Carla Ciancio. Durante la diretta, ma da subito, è possibile partecipare alla raccolta fondi attraverso un bonifico bancario, da effettuare utilizzando l’ Iban: IT 77 S0837815201000000349278 GoFundMe – gf.me/u/xrkuy2. Se si vuole partecipare come fondazione, ente, associazione o gruppo, è possibile inviare anche il logo all’indirizzo: ordinedeimedicidisalerno@gmail.com per essere inseriti tra i supporter dell’iniziativa. In questo periodo di emergenza, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, manifesta la vicinanza ai suoi iscritti attraverso il progetto “Smart Talk”, dialoghi in diretta sulla pagina Facebook. E’ un modo per mettere in connessione i cittadini direttamente con i medici salernitani.