Situazione esplosiva in Medio Oriente. Protesta irachena contro gli USA

Si complica la situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno infatti sferrato un attacco aereo al gruppo armato Kataib Hezbollah (Kh), in cinque località tra Iraq e Siria, uccidendo, secondo fonti di sicurezza irachene, almeno 25 combattenti. L’aggressione, fa sapere il Pentagono, è avvenuta in risposta a un lancio di razzi da parte della milizia ‘Kh’, sostenuta da Teheran. Nell’attacco, venerdì nell’area di Kirkuk, era stato ucciso un contractor civile americano. “L’Iran e le loro forze ausiliarie, le Kh, devono fermare i loro attacchi agli Stati Uniti e alla coalizione, e rispettare la sovranità dell’Iraq” si legge nella nota del Pentagono. Di “violazione della sovranità” ha parlato, riferendosi all’attacco di domenica, il portavoce militare del primo ministro uscente Abel Abdul Mahdi, citato dal sito di notizie ‘Middle East Eye’. Poche ore dopo l’attacco statunitense, nei pressi della capitale irachena, quattro razzi sono esplosi vicino a una base che ospita militari americani, senza ferirne nessuno. Intanto monta la protesta contro gli americani. Centinaia di iracheni stanno manifestando davanti all’ambasciata americana di Baghdad per protestare contro i raid Usa sulle basi dei miliziani sciiti in Iraq. Lo riferiscono media arabi e internazionali. Lo stesso governo iracheno ha protestato con gli Usa per i raid sulle milizie sciite, dicendosi pronto a “rivedere le relazioni”. “Le forze americane hanno agito in funzione delle loro priorità e non di quelle degli iracheni”, denuncia l’esecutivo in una nota dopo un meeting straordinario. Tali raid “violano la sovranità dell’Iraq e sono contrari alla regole d’ingaggio della coalizione” anti-Isis. E “la protezione dell’Iraq, delle sue basi militari, delle forze che ospitano sono di esclusiva responsabilità delle forze di sicurezza irachene”. Le violenze però fanno vittime innocenti. Almeno cinque bambini sono rimasti uccisi nell’esplosione di una bomba all’uscita di una scuola di Falluja, in Iraq. Ne ha dato notizia l’agenzia di stampa irachena Nina, secondo cui “cinque studenti sono morti da martiri dopo l’esplosione di un ordigno collocato da terroristi dell’Isis nei pressi della scuola al Baqia”. Le autorità irachene hanno poi annunciato la morte di sette presunti membri del gruppo terroristico in un raid nella zona montagnosa di Badush, nella provincia settentrionale di Ninive.