Sisma in Albania, il bilancio dei morti sale a 42

Il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha scosso l’Albania martedì mattina continua a salire ed è giunto a 42 morti, mentre sono 45 le persone tratte in salvo da sotto le macerie e 750 feriti. Lo riferisce il sito di notizie Balkanweb, che riporta anche l’ufficializzazione, da parte del ministero della Difesa albanese, della fine delle ricerche di sopravvissuti a Thumana. Mentre continuano a Durazzo, dove in tre siti non si esclude che vi possano essere dei sopravvissuti. Al lavoro squadre albanesi, kosovare, italiane, greche, rumene, francesi, israeliane e serbe.