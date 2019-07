Sindacati e Regione Campania avviano un confronto su tavoli tematici

Somministrati del settore sanità, Lsu, politiche del lavoro, sociali e fiscali, zone economiche speciali: sono i quattro punti sui quali da settembre si avvierà il confronto tematico tra Cgil, Cisl, Uil Campania e la Regione Campania. È l’esito dell’incontro che si è tenuto ieri nella sede della giunta regionale tra i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil Campania – Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati – il vice presidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola e gli assessori regionali al Bilancio, Lavoro, Attività Produttive e Ricerca Scientifica, Ettore Cinque, Sonia Palmeri e Antonio Marchiello. Un confronto partito dalla piattaforma unitaria “Proposte per la crescita e lo sviluppo della Campania” che le tre organizzazioni sindacali avevano fatto recapitare al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nei giorni scorsi e che, in 15 punti, analizza le principali problematiche da affrontare per imprimere una svolta decisiva al futuro della nostra regione. “La valutazione del documento unitario – affermano in una nota i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil Campania Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati – necessità di una valutazione e di un ulteriore approfondimento da parte della giunta regionale che, già dall’incontro di oggi, ha colto l’esigenza di dare risposte concrete su quattro temi importanti già dopo la pausa estiva. A valle di questo primo incontro, è già emersa la condivisione sui temi che abbiamo sottoposto e siamo certi – concludono – che si sia aperta una nuova stagione di confronto tra le organizzazioni sindacali e la Regione Campania”.