Siglato accordo per sviluppo del meridione e per le politiche di Coesione

Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, previsto dal Piano Sud 2030, volto a supportare le misure per lo sviluppo del Mezzogiorno e per le politiche di Coesione. L’accordo, firmato dal ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, e dall’Amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, pone le basi per una collaborazione istituzionale rivolta al supporto delle imprese, delle infrastrutture e delle pubbliche amministrazioni delle Regioni e Comuni del Mezzogiorno attraverso la realizzazione di una serie di progetti e iniziative che promuovano gli investimenti e favoriscano lo sviluppo sostenibile dell’area.