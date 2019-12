Sicurezza stradale: 9 morti al giorno per incidenti in Italia

Nove persone al giorno in Italia muoiono per incidenti stradali, molti sono bambini. E’ il dato emerso nel corso della presentazione a Roma del “Centro di eccellenza per la sicurezza stradale”, un progetto pilota che partirà da Roma. A quanto reso noto, dopo un’incessante diminuzione delle vittime dal 2001 al 2014, nell’ultimo quinquennio l’andamento del fenomeno è diventato “altalenante” senza riuscire mai a scendere sotto la soglia delle 3mila vittime l’anno. Anche il dato parziale di Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, relativo ai primi 11 mesi del 2019, mostra un andamento analogo a quello dell’anno precedente con 1.492 deceduti (il 3% in meno del 2018 che aveva fatto registrare 1.538 vittime).