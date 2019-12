Sicurezza, reati in calo del 10% nel Salernitano

“I dati ci danno un portato positivo rispetto alla commissione di reati che è in calo di quasi il 10%”. Lo ha detto questa mattina il colonnello Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Salerno, a margine del consuntivo delle attività svolte nel 2019 dagli uomini dell’Arma. “Questo calo di reati che si è registrato nel 2019 corrisponde a un’attività di monitoraggio, prevenzione e contrasto adeguata da parte dell’Arma dei carabinieri. Un elemento che salta all’occhio è l’attività di contrasto con i reati connessi con gli stupefacenti che è invece in aumento”, ha sottolineato. L’attività antidroga ha, infatti, permesso di effettuare 371 arresti (48 in più rispetto al 2018), 378 denunce (75 in più) e segnalare 965 persone (54 in più). Nel complesso gli uomini dell’Arma hanno raccolto 28.106 denunce che rappresentano il 90% delle denunce sporte sul territorio della provincia di Salerno (3149 sono state raccolte da altre forze dell’ordine). Sono stati effettuati 76.869 servizi preventivi e nell’arco del 2019 sono stati consumati 31.255 delitti, circa il nove per cento in meno rispetto al 2018 quando furono 34.165. In calo anche il numero di furti (12.780), rapine (241), estorsioni (190), usura (3) truffe e frodi informatiche (2758). Sono aumentati notevolmente, invece, gli incendi che in quest’anno sono stati 250 rispetto ai 133 dell’anno precedente. Nel corso dell’anno sono stati effettuati anche più controlli (110.122) ed è diminuito il numero di contravvenzioni al codice della strada e a leggi speciali (16.797). “Anche se c’è questo calo di reati l’attenzione è sempre massima su tutto il territorio, cercando di coprire tutte le aree della provincia con servizi da parte di tutti i nostri presidi primari che sono le stazioni”, ha garantito il colonnello Gianluca Trombetti che, tra le linee programmatiche fissate per il nuovo anno, ha previsto l’esigenza di rinforzare alcuni presidi della provincia a sud di Salerno con il rafforzamento in termini di uomini.