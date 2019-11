Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, martedì 12 novembre alle ore 10, sarà in Prefettura a Potenza per la firma del protocollo d’intesa per “la promozione della sicurezza integrata”. Successivamente il ministro parteciperà al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. A seguire si terrà un incontro con la stampa. Lo rende noto il Viminale.