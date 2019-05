Sicurezza, dal Ministero fondi per 8,7 milioni di euro per il Potentino

In provincia di Potenza, attraverso il Ministero dell’Interno, sono arrivati 83mila euro per la videosorveglianza (1 comune), 4,94 milioni di euro per gli enti sotto i 20mila abitanti (99 comuni), 3,63 milioni di euro per la manutenzione di scuole e strade della Provincia e il comune di Maratea ha ottenuto 42mila euro per il progetto Spiagge sicure. Nel piano di potenziamento 2019-2020 alla questura di Potenza arriveranno, entro aprile 2020, 10 nuovi agenti. Lo ha reso noto il Viminale. Nel comunicato è inoltre specificato che “in particolare, a Potenza è stata registrata una diminuzione dei reati del 14,9% come si evidenzia confrontando i dati del 1° trimestre 2018, 1.855, con il 1° trimestre 2019, 1.579. I reati rilevati nel 2016 sono stati 8.681, nel 2017 8.419 e nel 2018 8.042. Si riducono anche gli stranieri ospiti delle strutture di accoglienza. In tutta la regione erano 2.377 al 13 maggio 2018, diventati 1.696 al 13 maggio 2019 (-28,65%). A Potenza erano 1.719, ora sono 1.257 (-26,88%)”.