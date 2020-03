Si aggrava il bilancio delle vittime da Covid 19 nel Vallo di Diano. Settimo decesso.

Si aggrava il bilancio delle vittime da Covid 19 nel Vallo di Diano. Il settimo decesso nel Vallo di Diano per Covid-19, Si tratta della signora Antonietta Pica di Sala Consilina. La donna era ospite dell’Istituto Juventus ed è deceduta nella notte. Era risultata positiva al Covid 19. Al momento sono tre gli ospiti della casa di cura deceduti dall’inizio dell’Emergenza Coronavirus. Intanto è risultato positivo anche lo stesso presidente della Fondazione. “Come forse sapete – ha scritto il presidente Ippolito – anche io sono risultato positivo al Covid-19 e pago anche io il prezzo del senso del dovere che tutti o quasi quelli che lavorano per la nostra Fondazione hanno assunto come regola di vita. Sono asintomatico, non ho alcun disturbo come tutti gli altri che mi hanno preceduto e come tanti nostri pazienti .

Con una umana preoccupazione trascorreremo i 14 giorni della quarantena e, con l’aiuto di Dio , ne usciremo indenni e fortificati nel carattere . Questa epidemia finirà e non dobbiamo ritrovarci con rimorsi ma con l’orgoglio di aver fatto il nostro dovere per riprendere il nostro cammino . Vi esorto a non trascurare i mezzi di protezione e ad intensificare la prudenza secondo le procedure impartite”.