“Shaun, vita da pecora: Farmageddon” in anteprima al “Giffoni Film Festival”

Le avventure di Shaun e della fattoria più irriverente e divertente del mondo arrivano al #Giffoni2019: lunedì 22 luglio, infatti, saranno proprio i jurors del “Giffoni Film Festival” a poter guardare in anteprima alcune immagini dell’attesissimo Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film. Un appuntamento esclusivo, che catapulterà i giurati nella placida campagna dove la vivace Shaun non perderà occasione per cacciarsi nei guai! La pellicola di animazione prodotta in partnership da Aardman Animations e Studiocanal in associazione con Anton Capital Entertainment e distribuita in Italia da Koch Media, sarà nelle sale cinematografiche dal 26 settembre. Al via, in occasione dell’uscita in Italia, anche una collaborazione con Save the Children, l’organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. I jurors della 49esima edizione potranno vedere alcune scene esilaranti in anteprima in un doppio appuntamento alle ore 12:00 e alle ore 16:30. Insieme a loro i registi Will Becher e Richard Phelan, che incontreranno i jurors Elements +6 in Sala Lumière. In Sala Verde alle ore 17:30, inoltre, si terrà una Masterclass Cult dal titolo “Stop Motion Animation Workshop” insieme ai due registi e in collaborazione con gli Aardman Studios, per raccontare ai masterclassers come nascono i personaggi della famosa fattoria di Mossy Bottom. A partire dalle 15:50 inoltre, il Blue Carpet sarà allestito a sorpresa per l’occasione.