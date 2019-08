Servizio Civile Universale. Ecco i progetti della Cooperativa sociale Il Sentiero

Sono state pubblicate, con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili – n.479//2019 – le graduatorie definitive dei progetti di Servizio civile Universale riferite agli Enti che hanno proceduto all’iscrizione al nuovo ALBO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. In tale graduatoria spiccano i progetti che vedono in prima linea quale ente capofila la Cooperativa sociale Il Sentiero e oltre 30 enti locali del territorio del Vallo di Diano, del Golfo di Policastro, della Valle del Sele, del Cilento e degli Alburni. I progetti sono rivolti a diversi settori dal patrimonio artistico-culturale all’ambiente, dai minori all’assistenza anziani. Come specificato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale “la collocazione nelle graduatorie dei progetti valutati positivamente non comporta l’automatico inserimento degli stessi nei bandi per la selezione dei volontari, in quanto, ai sensi del paragrafo 9.5 delle Disposizioni, allegate al D.M. 11 maggio 2018, saranno inseriti nei bandi solo i progetti con i punteggi più elevati, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili”

Progetti

UN TERRITORIO DA VALORIZZARE- Patrimonio Artistico Culturale (Comune di Sant’Arsenio n. posti 6, Teggiano n. posti 6, Ispani n. posti 6, Polla n. posti. 6, Vibonati n. posti 18) PUNTEGGIO 65

TERRE DEI MITI – Ambiente (Comune di Ispani n. posti. 6, Laurino n. posti 6, Santa Marina n. posti 6, Roccadaspide n. posti 6) PUNTEGGIO 68

NELLE TERRE DEL PRINCIPATO CITRA – Ambiente (Comune di Sacco n. posti 6, Monte San Giacomo n. posti 6, Contursi Terme n. posti 12, Casalbuono n. posti 6, Atena Lucana n. posti. 6) PUNTEGGIO 68

NELLE TERRE DEL DIANO – Ambiente (Comune di Sant’Arsenio n. posti. 6 Teggiano n. posti 6, Polla n. posti 6, Piaggine n. posti 12, Roscigno n. posti 18) PUNTEGGIO 68

I COLORI DELLA VITA – Minori (Comune di Polla n. posti 4, Laurino n. posti. 6, Atena Lucana n. posti 6) PUNTEGGIO 65.

TERRITORIO UNICI- Ambiente (Comunità Montana Vallo di Diano n. posti. 20, Comunità Montana Alburni n. posti 18) PUNTEGGIO 68

UN ANNO CON NOI MANO NELLA MANO- Minori (Comune di Padula n. posti 8 ) PUNTEGGIO 65

PADULA E CULTURA – Patrimonio artistico culturale (Comune di Padula n. posti 12) PUNTEGGIO 63

TUTELIAMO LA BIODIVERSITA’- Ambiente (Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni n. posti 20) PUNTEGGIO 71

SMART CITY – Ambiente (Comune di San Giovanni a Piro n. posti 12) PUNTEGGIO 67

SAN GIOVANNI A PIRO VERSO MATERA 2019 – Patrimonio artistico culturale (Comune di San Giovanni a Piro n. posti 6) PUNTEGGIO 63

SASSANO AMBIENTIAMOCI – Ambiente (Comune di Sassano n. posti 6) PUNTEGGIO 68

A SCUOLA DI TEATRO – Patrimonio artistico culturale (Comune di Sassano n. posti 6) PUNTEGGIO 57

ROFRANO RISCOPRE LA PROPRIA IDENTITA’- Ambiente (Comune di Rofrano n. posti 6) PUNTEGGIO 62

RISCOPRENDO SANT’ANGELO A FASANELLA – Ambiente (Comune di Sant’Angelo a Fasanella n. posti 18) PUNTEGGIO 62

NON PIU’ SOLI 2019 – Assistenza Anziani (Comune di Torraca n. posti 8) PUNTEGGIO 46

ANIMAZIONE E’ VITA- Minori (Comune di Sanza n. posti 4) PUNTEGGIO 65

MONTE CERVATI 2019 – Ambiente (Comune di Sanza n. posti 10) PUNTEGGIO 68

CENTRO STORICO CUORE DI SANZA – Patrimonio artistico culturale (Comune di Sanza n. posti 6) PUNTEGGIO 62

LA PERLA DEL GOLFO 2019 –Ambiente (Comune di Sapri n. posti 18) PUNTEGGIO 71

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO- – Educazione Minori (Comune di Camerota n. posti 6) PUNTEGGIO 46

CAMMAROTA- Ambiente (Comune di Camerota n. posti 6) PUNTEGGIO 66

ADOTTIAMO UN NONNO – Assistenza Anziani (Comune di Camerota n. posti 6) PUNTEGGIO 65

IL NOSTRO AMBIENTE- Ambiente (Comune di Buonabitacolo n. posti 6) PUNTEGGIO 65

I COLORI DEL TANAGRO – Minori (Comune di Pertosa n. posti. 4) PUNTEGGIO 67

ASSISTI…AMO – Ambiente (Comune di Sicignano degli Alburni n. posti 12) PUNTEGGIO 61

CASELLE UN PATRIMONIO DA PRESERVARE- Ambiente (Comune di Caselle in Pittari n. posti 12) PUNTEGGIO 68

AMICI DEL TERRITORIO – Ambiente (Comune di San Rufo n. posti 6) PUNTEGGIO 68