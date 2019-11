Servizio Civile, Cnesc: “E’ necessario aumentare il finanziamento a 300 mln per il 2020”

Bene il decreto approvato sul Servizio Civile Universale, ma adesso servono altri passaggi per attuare la riforma. “Se vogliamo chiamarlo Servizio Civile Universale, senza dimenticare i 70 milioni aggiuntivi per il bando 2019 promessi, è necessario aumentare ad almeno 300 mln il finanziamento per il 2020, per garantire ad almeno 50.000 persone la possibilità di partecipare al Servizi Civile Universale. Con lo stanziamento previsto adesso sarebbero poco più di 20.000. Un calo abissale dai 53.363 del 2018”. E’ una delle richieste del Cnesc-Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile che raggruppa alcuni dei principali Enti accreditati con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile e rappresenta 7.171 organizzazioni senza scopo di lucro e 247 Enti pubblici, con 17.859 sedi di attuazione. “Dare una collocazione chiara al Servizio Civile Universale – aggiunge – così come emerge dalla legge istitutiva, dalla lettura del Piano e dalla storia del Servizio Civile, evitando derive che lo possano assimilare a politiche giovanili o dello sport”. La terza richiesta è quella di mettere “il Dipartimento in condizione di realizzare gli obiettivi affidati, con nuovo personale e facendo ricorso al patrimonio di capacità presente in alcuni Uffici regionali di servizio civile, se vogliamo, ad esempio, che le organizzazioni che hanno reso possibile il Servizio Civile Nazionale portino il contributo al Servizio Civile Universale, attraverso il loro accreditamento all’Albo del Scu, superando il collo di bottiglia di adesso”. Infine secondo Cnes, “le organizzazioni, cui sono richieste nuove funzioni impegnative, vanno accompagnate nella crescita qualitativa perché sia effettiva e generalizzata”.