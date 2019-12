Serve sangue 0 Negativo all’ospedale di Vallo della Lucania per 67enne di Sanza

Sanza (SA) – Si continua a sperare per le sorti del 67enne Sabino Citera, ricoverato in rianimazione al San Luca di Vallo della Lucania, dopo l’incidente domestico accorsogli lunedi sera nella stalla della sua azienda agricola. Le sue condizioni rimangono critiche, ma stabili. Al momento però la famiglia, sommersa da affetto e vicinanza, ha fatto sapere che l’unico aiuto concreto che si può dare è la donazione del sangue. Infatti al San Luca, reparto trasfusionale al secondo piano, Serve URGENTEMENTE sangue 0 NEGATIVO. Un gesto di solidarietà e di vicinanza alal famiglia Citera. Intanto ci si interroga sulle cause di quanto accaduto. Forse a causa di un malore, l’uomo ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra battendo il capo. Soccorso dai familiari, è stato trasportato da prima all’Ospedale Luigi Curto di Polla dal 118 poi però, a causa della gravità delle condizioni, è stato trasferito al San Luca di Vallo della Lucania dove si trova attualmente in Rianimazione.