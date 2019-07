Serre (SA), sequestrata un’area di 10.000 mq adibita a discarica abusiva

A Serre i militari della stazione di Borgo Carillia, hanno sequestrato un’area rurale, sita in località Campo Fiorito di Serre, di circa 10.000 mq adibita a discarica abusiva. Rinvenuti diversi quantitativi di rifiuti speciali pericolosi, tra cui fanghi di colore scuro residui di lavaggi di industrie conserviere, scarti di demolizione edilizia e scarti industriali di concerie. Alle fasi di scavo per l’estrapolazione dei rifiuti hanno partecipato mezzi militari del comprensorio di Persano. Sono in corso accurati accertamenti volti all’individuazione ed identificazione di tutti i responsabili.