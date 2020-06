Serie B, squalificati 18 giocatori e 2 allenatori

Diciotto giocatori e due allenatori sono stati squalificati dal giudice sportivo di serie B in relazione agli incontri di ieri, 30/a giornata. Tre turni di stop sono stati inflitti a Gravillon (Ascoli) per avere, al termine della gara, ‘colpito un calciatore avversario con un pugno al viso’, e a Camporese (Pordenone), ‘per avere al termine della gara, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro. Per due giornate sono stati fermati Di Chiara (Perugia) e Germoni (Juve Stabia), mentre per una giornata Bettella (Pescara), Idda (Cosenza) Porcino (Livorno), Ricci (Juve Stabia), Carraro (Perugia), Cavion (Ascoli), Cisse (Juve Stabia), Gargiulo e Iori (Cittadella), Lisi (Pisa), Masciangelo (Pescara), Perticone, Pettinari. Una giornata di squalifica per gli allenatori del Livorno, Antonio Filippini, e del Chievo, Alfredo Aglietti, entrambi espulsi.