Serie B, Salernitana – Perugia 1-1: Buonaiuto risponde a Kiyine

Pareggio amaro per la Salernitana, che nella sfida di oggi allo Stadio Arechi, non è andata oltre l’1-1 contro il Perugia. Il primo tempo si rivela equilibrato con occasioni per entrambe le squadre. Gli ospiti si sono resi pericolosi al 18′ con Iemmello, ma il suo tiro è stato parato da Micai. I padroni di casa, invece, ci provano con Lopez, che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Nella ripresa gli uomini di Ventura, passano in vantaggio al 55′, quando Kiyine, trasforma il rigore, che lui stesso si era procurato. I granata sfiorano il raddoppio all’84′ con Lombardi che pesca in area Lopez, che calcia fuori. Così al 9o’ arriva il pareggio del Perugia. Rosi sfonda sulla destra e serve al centro dell’area Buonaiuto, abile a battere Micai con un preciso diagonale. Sei minuti di recupero ed un pari, 1 a 1 con molti rimpianti granata.