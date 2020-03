Serie B, Perugia – Salernitana 1-0: decisiva la rete di Mazzocchi

Perugia-Salernitana, gara a porte chiuse, finisce 1 a 0 per i padroni di casa. Il primo tempo al Curi termina con gli umbri in vantaggio.Gli umbri dominano la prima frazione di gioco e passanno in vantaggio al 23′ grazie alla rete siglata di destro da Mazzocchi. Nella ripresa gli uomini di Cosmi sfiorano il raddoppio con Nicolussi Caviglia, ma la sua punizione viene neutralizzata da Micai e Di Chiara che calcia da posizione defilata ma colpisce l’esterno della rete. La migliore occasione per i granata è la punizione di Cicerelli, che termina di poco fuori. Terza sconfitta consecutiva in trasferta per i granata, che restano al settimo posto in classifica.