Serie B, Juve Stabia – Salernitana 2-0: reti di Cissè e Canotto

La Salernitana oggi di scena al “Menti” di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia. La gara valida per la 13esima giornata del campionato di serie B è terminata 2 a 0 per i padrioni ci casa. In gol Cissè al 7′ e Canotto al 51′. Granata schierati in campo con il solito 3-5-2: coppia d’attacco Jallow-Giannetti. La Juve Stabia, invece, risponde un più prudente 4-2-3-1. I primi 45′ del “Menti” tutti appannaggio dei padroni di casa in vantaggio dopo sette giri di lancette, Calò approfitta della bella addormentata difesa granata e Cissé, nonostante la pressione di Jaroszynski, di piatto fredda Micai. Uno a zero Juve Stabia. L’undici di Ventura resta a guardare. Per la Salernitana solo un palo esterno di Akpa e un colpo di testa fuori di un niente di Giannetti. Granata mai stati in partita e che rinunciano al derby consegnandolo alla Juve Stabia che sfrutta un contropiede, e nei minuti di recupero, Elia serve Canotto e il raddoppio è servito. Quarta sconfitta consecutiva esterna per i granata.