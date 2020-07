Serie A, Spal-Inter 0-4, nerazzurri a -6 dalla Juventus

Nella trentatreesima giornata di Serie A, la Juventus non è andata oltre il 3-3 contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium i bianconeri iniziano molto bene e realizzano due reti nei primi 12 minuti con Danilo e Alex Sandro. Nonostante il brutto colpo, i padroni di casa non mollano e al 29′ accorciano le distanze con Djuric. Poi i neroverdi ribaltano il punteggio grazie ai gol di Berardi al 51′ e Caputo al 54′, ma dieci minuti dopo Alex Sandro sigla il 3-3. Terza partita senza vittorie per gli uomini di Sarri, che hanno subito l’ennesima rimonta in stagione. Prosegue, inoltre, il periodo negativo del reparto difensivo, che ha subito troppe reti nelle ultime sfide. Ancora una volta, nonostante una prova negativa, i piemontesi hanno conquistato un punto. Positiva, invece, la prestazione degli emiliani che hanno mostrato un gioco brillante contraddistinto da meccanismi consolidati e hanno confermato di essere una delle squadre più in forma. La Vecchia Signora ha 6 punti di vantaggio sull’Inter, a cinque giornate dalla fine del torneo. I nerazzurri hanno vinto 4-0 in trasferta contro la Spal grazie alle reti di Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini. Dopo una prima fase della sfida equilibrata, gli uomini di Conte hanno siglato il vantaggio e nella ripresa hanno siglato gli altri 3 gol. Il successo permette alla Beneamata di portarsi a +1 sull’Atalanta, che ha rifilato un 6-2 al Brescia e +2 sulla Lazio, che ha pareggiato 0-0 fuori casa contro l’Udinese. La Roma, invece, ha battuto 2-1 tra le mura amiche l’Hellas Verona e consolida il quinto posto. I giallorossi, infatti, hanno 4 punti di vantaggio sul Napoli, che non è andato oltre l’1-1 contro il Bologna e il Milan che ha vinto 3-1 tra le mura amiche contro il Parma. In zona salvezza successi importanti per la Sampdoria contro il Cagliari (3-0) e il Torino contro il Genoa (3-0). I blucherchiati e i granata salgono rispettivamente a +9 e +8 sul terzultimo posto. Ecco gli altri risultati: Parma-Bologna 2-2, Fiorentina-Hellas Verona 1-1 e Cagliari-Lecce 0-0. Sorride anche la Fiorentina che ha battuto 3-1 il Lecce fuori casa.