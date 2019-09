Serie A, sesta vittoria consecutiva per l’Inter

L’Inter allunga la sua serie positiva di vittorie in campionato e conserva il primo posto in classifica. I nerazzurri, infatti, hanno battuto 3-1 la Sampdoria in trasferta e hanno collezionato il sesto successo consecutivo in altrettante partite, grazie a una straordinaria prova di forza. Gli uomini di Conte dominano la prima frazione mostrando un’ottima qualità di gioco e realizzano due reti in due minuti con il solito Sensi al 20′ e Sanchez al 22′, che nella ripresa viene espulso. L’episodio, però, non determina grande sofferenza, perchè i blucherchiati accorciano le distanze con Jankto al 55′, ma sette minuti dopo Gagliardini firma il 3-1. La Beneamata, dunque, si presenterà alla sfida di domenica con il +2 sulla Juventus, che in questo turno ha vinto in casa 2-0 contro la Spal, grazie ai gol di Pjanic e Ronaldo. Sorridono anche l’Atalanta e il Napoli, che si sono imposte rispettivamente contro il Sassuolo (1-4 ) e il Brescia (2-1). Ecco gli altri risultati: Lazio – Genoa 3-0, Lecce – Roma 0-1, Udinese – Bologna 1-0, Cagliari – Hellas Verona 1-1 e Milan – Fiorentina 1-3. Il turno si chiuderà stasera con la sfida delle ore 21.00 tra il Parma e il Torino.