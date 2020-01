Serie A, Ronaldo lancia la fuga della Juventus

Prove di fuga per la Juventus, che approfitta del passo falso dell’Inter ed incrementa il suo vantaggio nei confronti dei rivali. I bianconeri, infatti, si sono imposti 2-1 in casa contro il Parma, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, intervallata dal rete del pareggio di Cornelius. Nel primo tempo gli uomini di Sarri sono partiti bene e hanno costruito un paio di occasioni prima di sbloccare la sfida al 43′. Nella ripresa, invece, sono calati, ma dopo aver subito la rete del pareggio, sono stati abili a ristabilire subito le distanze e nel finale hanno sofferto la reazione degli ospiti. La Vecchia Signora, dunque, si conferma in testa alla classifica e sale a +4 sull’Inter e a +6 sulla Lazio, che deve recuperare la sfida contro l’Hellas Verona. I nerazzurri non sono andati oltre 1-1 in trasferta contro il Lecce. Mancosu risponde al vantaggio siglato da Bastoni. La manovra lenta e prevedibile, le prestazioni negative di alcuni giocatori fondamentali e la poca lucidità sotto porta sono hanno contraddistinto la prova degli uomini di Conte. I giallorossi si sono difesi con ordine e hanno sfruttato al meglio l’occasione avuta nella ripresa. Prosegue, invece, lo straordinario momento della Lazio, che all’Olimpico ha battuto 5-1 la Sampdoria. Il protagonista assoluto della sfida, è stato il capocannoriere del campionato, Ciro Immobile, che ha siglato una tripletta e sale a quota 23 in stagione. Per i biancocelesti in rete anche Caicedo e Bastos. Gol della bandiera per Linetty. I capitolini, inoltre, hanno conquistato l’undicesimo successo consecutivo. Bene anche la Roma e il Milan, che hanno vinto rispettivamente contro il Genoa (1-3) e l’Udinese (3-2). Terza sconfitta consecutiva in campionato per il Napoli, che ha perso al San Paolo contro la Fiorentina (reti di Chiesa e Vlahovic). Ecco gli altri risultati: Sassuolo – Torino 2-1, Brescia – Cagliari 2-2 e Bologna – Hellas Verona 1-1.