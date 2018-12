Serie A, Milik trascina il Napoli

Nessuna sorpresa in vetta alla classifica della Seria A. Nel sedicesimo turno, infatti, le prime tre squadre hanno confermato le proprie posizioni e curiosamente hanno trionfato tutte con lo stesso risultato, l’1-0. La Juventus ha superato il Torino grazie a un calcio di rigore di Cristiano Ronaldo, concesso per un fallo di Ichazo su Mandzukic. Il quindicesimo successo stagionale, inoltre, ha permesso ai bianconeri di conservare il vantaggio di 8 punti sul Napoli, che trionfato contro il Cagliari. A decidere la sfida ci ha pensato Milik, che al 91’ ha trasformato una splendida punizione dal limite dell’area. Dopo un brutto primo tempo, gli uomini di Ancelotti, hanno costruito diverse occasioni nella ripresa, ma i tre punti sono arrivati solo grazie alla prodezza dell’attaccante polacco. Sorride anche l’Inter, che ha battuto in casa l’Udinese. Nella prima frazione di gioco i nerazzurri dominano la sfida, ma i friulani si chiudono bene e resistono al forcing dei padroni di casa. Al 75’ Fofana tocca la palla di mano in area e Icardi decide il match con un “cucchiaio” dal dischetto. Ecco gli altri risultati: Spal – Chievo Verona 0-0, Frosinone – Sassuolo 0-2, Sampdoria – Parma 2-0, Fiorentina – Empoli 3-1 e Roma – Genoa 2-2. Il lungo programma si chiuderà con i match di stasera tra l’Atalanta e la Lazio e quello di domani tra il Milan e il Bologna.