Serie A, l’Inter vince il derby e torna in vetta

Il campionato più equilibrato degli ultimi anni continua a regalare emozioni. L’Inter e la Lazio, infatti, hanno approfittato del passo falso della Juventus e di conseguenza hanno annullato e ridotto le distanze nei confronti dei rivali. I bianconeri, infatti, hanno perso 2-1 in trasferta contro l’Hellas Verona. Il solito Cristiano Ronaldo porta in vantaggio la Vecchia Signora, ma nella ripresa i gialloblù segnano due reti con Borini e Pazzini. Brutta prestazione per gli uomini di Sarri, che hanno sofferto il gioco degli scaligeri e hanno mostrato i soliti limiti. Da un lato, infatti, l’ennesima partita in cui i piemontesi non riescono a mantenere la porta inviolata, dall’altro quella di incassarli dopo essere passati in vantaggio. Ad approfittare della caduta, sono state l’Inter e la Lazio. I nerazzurri hanno vinto in rimonta a San Siro il derby contro il Milan. I rossoneri dominano i primi 60 minuti della sfida e segnano due reti con Rebic e Ibrahimovic. Nella ripresa, però, i padroni di casa scendono in campo con un piglio diverso e realizzano 4 reti con Brozovic, Vecino, de Vrji e Lukaku. Con questo successo gli uomini di Conte salgono a quota 54 punti e agganciano la Juventus in testa alla classifica. La differenza reti avvantaggia la squadra la Beneamata: +28, contro il +21 dei bianconeri. A -1 c’è la Lazio che ha vinto 1-0 contro il Parma. Decisiva la rete di Caicedo. Sorride anche l’Atalanta che ha battuto 2-1 in trasferta la Fiorentina. I bergamaschi confermano il quarto posto in classifica e il +3 nei confronti della Roma, sconfitta all’Olimpico dal Bologna (3-1). Cade, invece, il Napoli al San Paolo contro il Lecce (2-3). Sconfitta pesante per la squadra di Gattuso, che non riesce a concretizzare le occasioni costruite e subisce la sesta sconfitta in casa in campionato. Importante per quella di Liverani, che occupa il quartultimo posto e ha 3 punti di vantaggio sul Genoa. Ecco gli altri risultati: Torino-Sampdoria 1-3, Spal-Sassuolo 1-2, Brescia-Udinese 1-1 e Genoa – Cagliari 1-1.