Serie A, l’Inter tiene il passo della Juventus

Prosegue il duello in vetta alla classifica tra la Juventus, l’Inter e la Lazio. Le tre compagini hanno vinto le rispettive sfide della ventiduesima giornata e sono accomunate dal fatto di essere trascinate dai suoi attaccanti. I bianconeri, infatti, si sono imposti 3-0 contro la Fiorentina, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha trasformato due rigori e alla rete di de Ligt. Il numero 7 ha sbloccato una sfida non semplice, in cui la squadra ospite era riuscita a costruire tre occasioni neutralizzate da Szczeny e in fase difensiva non aveva concesso nulla. L’1-0 però ha sbloccato i bianconeri che da quel momento hanno dettato i ritmi e della sfida e hanno arrotondato il punteggio. Con questo successo conservano il +3 sull’Inter e il + 5 sulla Lazio, che ha disputato una partita in meno. I nerazzurri, invece, hanno vinto 2-0 contro l’Udinese. Dopo un primo tempo equilibrato la sfida si sblocca nella ripresa, quando Lukaku realizza due reti in 7′ minuti (una di sinistro e l’altra su rigore). Decisiva la mossa di Conte di sostituire uno spento Eriksen ed Esposito con Brozovic e Sanchez. Il primo ha iniziato l’azione del vantaggio, il secondo si è procurato il rigore. Una prova di forza quella dei nerazzurri, che interrompono la striscia di tre pareggi consecutivi. Nella prima frazione il gioco della Beneamata è apparso lento e prevedibile. E’ mancata, inoltre, la concretezza per sfruttare le occasioni costruite. L’inversione di rotta è arrivata grazie ai cambi che hanno fornito la vivacità che era mancata. La Lazio ha rifilato un pesante 5-1 alla Spal, grazie alle doppiette del capocannoniere Immobile (25 in stagione) e Caicedo e alla prima rete in Serie A di Adekanye. Di Missiroli la rete dei romagnoli. L’Atalanta non va oltre il 2-2 in casa contro il Genoa, ma aggancia la Roma al quarto posto, che ha perso 4-2 in trasferta contro il Sassuolo. Ecco gli altri risultati: Brescia-Bologna 2-1, Cagliari-Parma 2-2, Milan- Hellas Verona 1-1 e Lecce- Torino 4-0. Il turno si chiuderà questa sera con il monday-night delle 2o.45 tra la Sampdoria e il Napoli.