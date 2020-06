Serie A, l’Inter riduce le distanze dalla Juventus

Dopo lo stop per il Coronavirus, è ripartito ufficialmente il campionato italiano di calcio. Nel weekend, infatti, si sono disputati i 4 recuperi della ventincinquesima giornata. La sfida più attesa era quella tra l’Inter e la Sampdoria, conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore dei nerazzurri. Gli uomini di Conte dominano il primo tempo e realizzano due reti al 10′ con Lukaku e Lautaro Martinez al 33′. Nella seconda frazione di gioco i nerazzurri calano dal punto di vista fisico e soffrono il ritorno dei blucherchiati che accorciano le distanze con Thorsby al 52′. L’episodio sveglia gli uomini di Ranieri, che cercano di agguantare il pareggio e lasciano spazi alla squadra di casa, che spreca diverse occasioni per chiudere definitivamente la sfida. Un limite che la Beneamata deve superare per gestire nel migliori dei modi la partita e non correre rischi. Le notizie positive riguardano anche i singoli, con il ritorno al gol della coppia di attaccanti, capaci di trascinare a lungo la squadra prima dello stop ed Eriksen, che concede il bis dopo la prova contro il Napoli. Il centrocampista danese, infatti, è stato il giocatore fondamentale del gioco risultando spesso decisivo con le sue giocate. Il reparto difensivo ha retto ma nell’azione del gol de Vrij si dimentica di Colley, che colpisce la traversa. Poi Thorsby accorcia le distanze. Come avvenuto contro il Napoli, alla prima azione subita la squadra viene colpita. Nonostante questo i nerazzurri hanno rispettato il pronostico della vigilia e grazie alla risultato ottenuto tornano in corsa per lo scudetto. La Juventus e la Lazio sono distanti rispettivamente 6 e 5 punti. L’Inter, inoltre, conserva il +6 nei confronti dell’Atalanta, che ha battuto 4-1 in casa il Sassuolo, grazie alla doppietta di Zapata, alle reti di Djimsiti e all’autorete di Bourabia. Quest’ultimo firma anche l’inutile gol degli emiliani. Sorride anche l’Hellas-Verona, che si impone in casa 2-1 contro il Cagliari e rovina l’esordio in panchina di Walter Zenga. Decisiva la doppietta Di Carmine nella prima frazione di gioco, inutile quella di Simeone. Gli scaligeri salgono al settimo posto in classifica e sono in lotta per un posto in Europa League. Il Torino non va oltre 1-1 in casa con il Parma. Kucka risponde al vantaggio di Nkoulou.