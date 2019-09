Serie A, l’Inter conserva il primato

Quattro vittorie in altrettante partite per l’Inter in Serie A. L’ultima è arrivata sabato, quando i nerazzurri si sono imposti 2-0 nel derby contro il Milan, grazie alle reti di Brozovic e Lukaku, arrivate entrambe nella ripresa. Un successo meritato per gli uomini di Conte, che nella prima frazione di gioco avevano costruito molte occasioni ma avevano trovato di fronte uno straordinario Donnarumma, che con i suoi interventi aveva salvato la sua squadra. La Beneamata, dunque, ha mostrato ancora una volta uno dei suoi punti di forza, ovvero la solidità difensiva. La squadra, infatti, fino a questo momento ha subito una sola rete contro il Cagliari. Bene anche i centrocampisti sempre pronti ad aggredire gli avversari, protagonisti anche nelle occasioni delle reti. Sensi e Barella hanno firmato gli assist decisivi per il vantaggio e il raddoppio. Prosegue, invece, il momento negativo del Milan, senza idee e confuso, che ha colpito il palo con Theo Hernandez nel finale. Il successo nella stracittadina, inoltre, ha permesso ai nerazzurri di salire a 12 punti e di conservare il +2 e il +3 nei confronti della Juventus e del Napoli. I bianconeri hanno battuto tra le mura amiche in rimonta l’Hellas Verona (2-1), mentre gli azzurri hanno rifilato un poker al malcapitato Lecce (4-1). Ecco gli altri risultati: Cagliari – Genoa 3-1, Udinese – Brescia 0-1, Sassuolo – Spal 3-0, Sampdoria – Torino 1-0, Bologna – Roma 1-2, Atalanta – Fiorentina 2-2 e Lazio – Parma 2-0.