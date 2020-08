Serie A, l’Inter chiude al secondo posto. Il Lecce retrocede in B

Nell’ultima giornata della Serie A, la Juventus cade in casa contro la Roma. I bianconeri sono passati in vantaggio al 5′ con Higuain, poi subisce il pareggio di Kalinic al 23′. L’episodio sveglia i giallorossi che ribaltano il punteggio grazie a una doppietta di Perotti (44′ e al 52′). Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Vecchia Signora, che chiude davanti all’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno vinto 2-0 in trasferta 2-0 lo scontro diretto contro l’Atalanta, grazie alle reti di D’Ambrosio e Young. Terzo posto per i bergamaschi e quarto per la Lazio, che ha perso 3-1 al San Paolo contro il Napoli (reti di Ruiz, Immobile, Insigne e Politano), ma si qualifica alla Champions League. I capitolini, parteciperanno all”Europa League (nel caso in cui la Roma dovesse vincere l’Europa League e il Napoli la Champions League). Nonostante il risultato, resterà per sempre una serata da ricordare per Ciro Immobile, che nella sua terra, ha segnato il suo trentraseiesimo gol in campionato e si laurea capocannoiere del torneo. Il traguardo, inoltre, ha permesso al 30enne campano di vincere la Scarpa d’Oro (terzo italiano dopo Toni e Totti) e di eguagliare il record di Higuain, in testa alla speciale classifica del maggior numero di reti segnate in una stagione della Serie A. Per ora i giallorossi e i partenopei sono qualificati alla fase a gironi della prossima Europa League. Insieme a loro ci sarà il Milan, che ha rifilato un 3-0 al Cagliari (autorete di Klavan, Ibrahimovic e Castillejo). I rossoneri chiudono al sesto posto e dovranno disputare i preliminari del secondo torneo continentale. L’altro verdetto dell’ultimo turno, invece, riguardava la terza retrocessione. La spunta il Genoa, che grazie al successo per 3-0 tra le mura amiche contro l’Hellas Verona, ha chiuso al quartultimo posto. Retrocede, invece, il Lecce, che perso 3-4 in casa contro il Parma. Ecco gli altri risultati: Brescia – Sampdoria 1-1, Spal-Fiorentina 1-3, Bologna-Torino 1-1 e Sassuolo – Udinese 0-1.