Serie A, l’Inter batte la Lazio e infila la quinta vittoria consecutiva

Prosegue il momento positivo dell’Inter, che nel turno infrasettimanale, ha battuto 1-0 la Lazio a San Siro e conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato. Decisivo il gol segnato nella prima frazione da Danilo D’Ambrosio. Gli uomini di Conte, hanno offerto una prova due facce. Nel primo tempo, infatti, hanno sofferto l’iniziativa dei biancocelesti, ma il capitano Handanovic, ha neutralizzato due tiri di Correa e uno di Caicedo. Nella ripresa, invece, i nerazzurri, hanno imposto il proprio gioco e di conseguenza hanno creato diverse occasioni per chiudere definitivamente la sfida, ma non hanno avuto la giusta lucidità per concretizzarle. Il successo permette alla Beneamata di salire a quota 15 punti e conserva i 2 punti di vantaggio sulla Juventus che vinto in rimonta 2-1 in trasferta contro il Brescia, grazie all’ autorete di Chancellor e al sigillo di Pjanic e 5 sull’Atalanta, che ha vinto 2-0 contro la Roma (reti di Zapata e De Roon). Cade in casa il Napoli, battuto 1-0 dal Cagliari. I rossoblù trovano il gol del vantaggio grazie ad un contropiede finalizzato dal colpo di testa di Castro. I partenopei chiudono anche in dieci uomini per l’espulsione di Koulibaly. Ecco gli altri risultati: Verona – Udinese 0-0, Fiorentina – Sampdoria 2-1, Genoa – Bologna 0-0, Parma – Sassuolo 1-0 e Spal – Lecce 1-3. Il turno si chiuderà con il posticipo di questa sera alle ore 21.00 tra il Torino e il Milan.