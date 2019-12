Serie A, Lautaro Martinez riporta l’Inter in vetta

L’Inter torna in testa alla classifica. I nerazzurri, infatti, hanno vinto 2-1 a San Siro contro la Spal, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Gli uomini di Conte hanno offerto una prestazione a due facce. Dopo aver dominato il primo tempo, hanno subito al 50′ la rete di Valoti, che ha tenuto viva la sfida, ma alla fine hanno conquistato il successo. La Beneamata è salita a quota 37 punti in classifica, a+ 1 sulla Juventus, che non è andata oltre il 2-2 in casa contro il Sassuolo. I bianconeri passano in vantaggio al 20′ con Bonucci, ma gli ospiti ribaltano il punteggio grazie ai goal di Boga al 22′ Caputo al 47′. Pareggio di Cristiano Ronaldo al 68′ su calcio di rigore (concesso per un intervento di Romagna su Dybala). Al terzo e al quarto posto ci sono la Lazio e la Roma, che hanno battuto rispettivamente l’Udinese (3-0 tra le mura amiche) e l’Hellas Verona (1-3 in trasferta). Prosegue, invece, il periodo negativo del Napoli, che non vince in campionato dal 19 ottobre. Il Bologna ha espugnato il San Paolo, trionfando in rimonta con le reti di Skov Olsen e Sansone nella ripresa, dopo l’iniziale svantaggio di Llorente. Gli azzurri hanno mostrato un gioco prevedibile e lento, caratterizzato da diversi errori in fase di costruzione. La prestazione, inoltre, certifica la perdita d’identità dei partenopei, che non riescono più ad essere brillanti e vincenti come all’inizio della stagione. Ecco gli altri risultati: Brescia – Atalanta 0-3, Genoa – Torino 0-1, Fiorentina -Lecce 0-1 e Parma – Milan 0-1.