Serie A, la Lazio risponde alla Juventus

Prosegue il duello in testa alla classifica tra la Juventus e la Lazio, che hanno confermato il primo e il secondo posto. La Vecchia Signora, dunque, conferma il+1 nei confronti dei biancocelesti. Le due compagini sono accomunate dall’aver vinto in trasferta nella venticinquestima giornata. I campioni d’Italia, infatti, hanno battuto 2-1 la Spal grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Ramsey. Per gli emiliani, invece, il sigillo su rigore di Petagna. A fare la differenza sono state, dunque, le giocate dei singoli. Per il resto la squadra ha collezionato l’ennesima vittoria di misura e con lo stesso risultato e ha sofferto nel finale. Gli uomini di Inzaghi, invece, si sono imposti 3-2 contro il Genoa, al termine di una partita spettacolare. I capitolini realizzano due reti con Marusic al 2′ e Immobile al 51′, ma sei minuti dopo Cassata accorcia le distanze. Al 71′ Cataldi sigla il 3-1, prima che Criscito trasformi un rigore al 90′. I genovesi provano ad agguantare il pareggio, ma non costruiscono occasioni concrete. Sorridono anche la Roma e il Napoli, che hanno trionfato rispettivamente contro il Lecce in casa (4-0) e il Brescia (2-1) in trasferta. Nelle altre due sfide doppio 1-1 tra Bologna e Udinese e Fiorentina – Milan. L’allarme per il coronavirus ha provocato il rinvio di 4 partite: Inter – Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona – Cagliari e Torino – Parma.