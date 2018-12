Serie A, la Juventus torna al successo: 2-1 alla Sampdoria

Tutto invariato in vetta alla classifica di Serie A. Le prime tre compagini, infatti, hanno conquistato la vittoria. La Juventus ha battuto 3-2 in casa la Sampdoria grazie alla doppietta segnata da Cristiano Ronaldo. Nel finale l’arbitro Valeri, dopo aver rivisto l’azione al Var, ha deciso di annullare il gol del pareggio di Saponara per un fuorigioco. Il diciassettesimo successo in campionato, inoltre, permette ai bianconeri di conservare il vantaggio di 8 punti sul Napoli, che al San Paolo ha rifilato un 3-2 al Bologna. Gli azzurri sono passati per due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Milik, ma hanno subito il pareggio degli emiliani che hanno siglato due reti con Santander e Danilo. All’87’ Mertens ha segnato il gol decisivo con un destro da fuori area. Seconda vittoria consecutiva per l’Inter, che ha trionfato 1-‘0 contro l’Empoli. Ecco gli altri risultati: Lazio – Torino 1-1, Chievo Verona- Frosinone 1-0, Sassuolo – Atalanta 2-6, Genoa – Fiorentina 0-‘0, Udinese – Cagliari 2-0, Parma – Roma 0-2 e Milan – Spal 2-1