Serie A, la Juventus si prende la vetta

Primo ribaltone in testa alla classifica della Serie A. Nel posticipo della settima giornata, infatti, la Juventus ha vinto in trasferta per 2-1 contro l’Inter, grazie alle reti siglate da Dybala e Higuain subentrato nella ripresa. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Martinez. Nel primo tempo la sfida si mostra equilibrata ed intensa. I nerazzurri, però, al 34′ perdono il trascinatore di questo inizio stagione, Stefano Sensi, costretto a lasciare il campo per un risentimento muscolare e da quel momento soffrono le iniziative di bianconeri, che realizzano il raddoppio all’80’ con Higuain. Cinque minuti dopo, Szczesny para un tiro di Vecino. Come nell’ultima sfida contro il Barcellona, non è bastata alla Beneamata una buona prova per conquistare punti. Tanta corsa e voglia ma alla fine a fare la differenza è stata la maggiore profondità della rosa dei piemontesi. I cambi, infatti, si sono rivelati fondamentali per vincere la sfida. Gli uomini di Sarri, dunque, salgono in vetta con 19 punti a +1 sull’Inter e a +3 sull’Atalanta, che ha trionfato in casa 3-1 contro il Lecce e a +6 sul Napoli, che non è andato oltre lo 0-0 in trasferta contro il Torino. Ecco gli altri risultati: Spal – Parma 1-0, Hellas – Verona – Sampdoria 2-0, Fiorentina – Udinese 1-0, Roma- Cagliari 1-1 e Bologna – Lazio 2-2.