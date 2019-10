Serie A, la Juventus si conferma in vetta

Prosegue il duello a distanza tra la Juventus e l’Inter. Nella nona giornata, i bianconeri hanno battuto 2-1 in casa il Bologna grazie alle reti di Cristiano Ronaldo al 19′ e di Pjanic al 54′. Nel mezzo la rete del pareggio di Danilo al 28′. Gli uomini di Maurizio Sarri, sono riusciti a conquistare il successo, nonostante un ottimo Bologna, che nel finale ha sfiorato il pareggio con Santander, ma la sua rovesciata è stata respinta da Buffon. I piemontesi, dunque, sono saliti a 22 punti in classifica a +1 sull’Inter, che si è imposta 4-3 in trasferta contro il Sassuolo. Lautaro Martinez firma l’1-0 al 2′, ma 14 minuti dopo Berardi sigla il pareggio. Gli uomini di Conte reagiscono e segnano altre tre reti con Lukaku, che fa doppietta in 7′ minuti e Lautaro Martinez. Poi il calo e gli emiliani ne approfittano per riaprire la sfida con Djuric e Boga, che fissano il punteggio sul 4-3. Sorride il Napoli, che al San Paolo ha vinto 2-0 contro l’Hellas Verona, grazie alla doppietta di Milik e alla straordinaria prova del suo portiere, Alex Meret, decisivo in diverse circostanze con i suoi interventi. Il successo, inoltre, permette agli azzurri di portarsi a -1 nei confronti dell’Atalanta, che non è andata oltre il 3-3 all’Olimpico contro la Lazio. Nelle altre sfide due pareggi per gli esordienti Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria (0-0 in casa contro la “sua” Roma) e per Stefano Pioli, tecnico del Milan (2-2 in casa contro il Lecce). Ecco gli altri risultati: Udinese – Torino 1-0, Cagliari – Spal 2-0 e Parma – Genoa 5-1.