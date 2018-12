Serie A, la Juventus è campione d’inverno

Prosegue senza intoppi lo straordinario cammino in campionato della Juventus, che ha battuto 1-0 in casa la Roma e si è laureata campione d’inverno con due giornate d’anticipo. Decisiva la rete siglata al 35’ da Mandzukic, che conferma ancora una volta la sua fama di ammazza grandi. L’attaccante croato, infatti, in questa stagione, ha già segnato contro il Napoli, l’Inter, la Lazio e il Milan. Lo scudiero di Cristiano Ronaldo, veniva elogiato per il suo sacrificio in entrambe le fasi di gioco, ma attualmente sta mostrando anche le sue capacità realizzative. Alle spalle dei bianconeri c’è sempre il duo formato dal Napoli e dall’Inter. I partenopei si sono imposti 1-0 in casa contro la Spal grazie ad un colpo di testa di Albiol. I nerazzurri, invece, non sono andati oltre l’1-1 in trasferta contro il Chievo Verona. Perisic sblocca il risultato al 39’ minuto, ma Pellissier pareggia nel recupero al 92’. Ecco gli altri risultati: Lazio – Cagliari 3-1, Empoli – Sampdoria 2-4, Sassuolo – Torino 1-1, Genoa – Atalanta 3-1, Milan – Fiorentina 0-1, Udinese – Frosinone 1-1 e Parma – Bologna 0-0.