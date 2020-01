Serie A, la Juventus è campione d’inverno

Juventus prima, Inter seconda. Nella diciannovesima giornata, dunque, i bianconeri hanno superato i nerazzurri e grazie al successo per 2-1 in trasferta contro la Roma, hanno conquistato il titolo di campioni d’inverno. Gli uomini di Sarri, hanno realizzato due reti nei primi 10 minuti della sfida con Demiral che, su una punizione-cross dalla trequarti sinistra di Dybala (nata da un fallo ingenuo di Mancini) ha anticipato di stinco Kolarov e ha infilato Pau Lopez da distanza ravvicinata e Ronaldo che ha trasformato un rigore conquistato da Dybala. Nella ripresa, invece, la Vecchia Signora ha gestito la sfida, che si e’ riaperta quando al 68′ quando Perotti ha siglato il 2-1 su calcio di rigore, ma non è riuscita a concretizzare alcune occasioni che gli avrebbero permesso di chiudere definitivamente il match. A meno due c’è l’Inter, che non è andata oltre l’1-1 a San Siro contro l’Atalanta. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 4′ grazie alla rete di Lautaro Martinez, ma hanno subito il pareggio di Gosens al 75′. Nel finale Handanovic ha neutralizzato il rigore di Muriel. Per quanto riguarda la prestazione, invece, la squadra di Conte, ha offerto una prova a due facce. Dopo aver disputato un buon primo tempo, c’è stato un calo e nella ripresa hanno sofferto il gioco della Dea. La Lazio, invece, si riconferma al terzo posto, grazie alla vittoria in casa per 1-0 contro il Napoli. Decisivo all’82’ il ventesimo goal in nel torneo del capocannoniere Immobile, che ha approfittato di un errore di Ospina. Seconda sconfitta consecutiva per i partenopei, decima vittoria consecutiva per i biancocelesti, che hanno battuto il precedente primato stabilito dalla squadra allenata da Eriksson, che si era fermata a 9. Ecco gli altri risultati: Cagliari – Milan 0-2, Udinese- Sassuolo 3-0, Sampdoria – Brescia 5-1,Fiorentina – Spal 1-0, Torino – Bologna 1-0 e Hellas Verona- Genoa 0-1.