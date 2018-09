Serie A, la Juventus da sola in testa

Dopo le prime tre giornate di campionato, la Juventus conquista il primato solitario in vetta alla classifica, a causa delle sconfitte del Napoli e della Spal. I bianconeri, infatti, hanno battuto 2-1 in trasferta il Parma, grazie ai sigilli di Mandzukic e Matuidi. Prosegue, invece, il tormentone legato a Cristiano Ronaldo, che non ha ancora firmato la sua prima rete in Italia. Alle sue spalle troviamo il Sassuolo, che in casa ha rifilato un 5-3 al Genoa e sale a 7 punti. Seguono il Napoli, la Spal e la Fiorentina (ha disputato solo due partite) con 6 punti. I partenopei e i romagnoli hanno incassato la prima sconfitta nel torneo. Gli uomini di Ancelotti, infatti, hanno subito un pesante 3-0 in trasferta dalla Sampdoria (doppietta di Defrel e gol di Quagliarella). L’inizio di campionato degli azzurri è stato contraddistinto dall’aver regalato il primo tempo agli avversari in tutte le partite, ma ieri non sono riusciti a ribaltare lo svantaggio e i giocatori si sono innervositi. Gli spallini, invece, hanno perso in trasferta 1-0 contro il Torino. Decisiva la rete di N’Koulou al 52’. I Viola hanno trionfato 1-0 in casa contro l’Udinese. Sorride anche l’Inter che in trasferta ha battuto 3-0 il Bologna, grazie alle reti di Naingollan, Perisic e Candreva. Ecco gli altri risultati: Milan – Roma 2-1, Atalanta – Cagliari 0-1, Lazio – Frosinone 1-0 e Chievo Verona – Empoli 0-0.