Serie A, la Juventus centra l’ottava vittoria consecutiva

Prosegue senza sorprese, il duello a distanza tra la Juventus e il Napoli. I bianconeri, infatti, hanno espugnato il Friuli di Udine, grazie alle reti segnate nel primo tempo da Betancur e Cristiano Ronaldo. L’ottavo successo consecutivo in campionato permette alla Vecchia Signora di salire a quota 24 e di conservare i 6 punti di vantaggio sul Napoli, che con lo stesso punteggio si è imposto in casa contro il Sassuolo (reti di Ounas e Insigne). Al terzo posto c’è l’Inter, che ha battuto in trasferta 2-1 la Spal. I nerazzurri sbloccano la sfida al 14’ con Icardi, ma subiscono il pareggio di Paloschi al 72’. Tre minuti dopo il numero 9 dei nerazzurri, sigla con una zampata il definitivo 2-1. Il capitano, dunque, come in altre circostanze, è stato letale, ma Handanovic ha compiuto diversi interventi decisivi. La squadra di casa, invece, nonostante il rigore sbagliato da Antenucci, ha disputato un’ottima gara giocando con coraggio, corsa e tanta intensità. Sorride anche il Milan che ha battuto 3-1 a San Siro il Chievo Verona. Giornata positiva anche per la Lazio e la Roma, che hanno trionfato rispettivamente 1-0 la Fiorentina (rete di Immobile) e 2-0 l’Empoli (reti di Nzozi e Dzeko). Ecco gli altri risultati: Torino – Frosinone 2-2, Cagliari – Bologna 2-0 Genoa – Parma 1-3, Atalanta – Sampdoria 0-1.