Serie A, la Juventus batte la Lazio e si avvicina allo scudetto

Nel posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A, la Juventus batte 2-1 in casa la Lazio grazie alla doppietta di Ronaldo, nel secondo tempo. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha trasformato un calcio di rigore, concesso per un tocco di mani di Bastos ha chiuso un contropiede di Dybala con un tiro da distanza ravvicinata. Il numero 7 bianconero, inoltre, vince la sfida personale con Immobile, che ieri sera ha realizzato la rete dei biancocelesti. I due attaccanti sono primi nella classifica dei capocannonieri con 30 reti. Nel primo tempo gli uomini di Sarri hanno dettato il ritmo della sfida, ma i biancolesti nonostante i numerosi infortuni sono riusciti a contenere l’azione degli avversari. A livello di occasioni, infatti, entrambe hanno colpito un palo. Nella ripresa il copione non è cambiato e la Vecchia Signora ha continuato a spingere ed è riuscita ad essere concreta realizzando due gol in 4 minuti. Poi come accaduto in questa stagione non ha gestito al meglio il vantaggio e Bonucci ha provocato il rigore dei capitolini, trasformato da Immobile. L’episodio ha scosso gli uomini di Inzaghi, che hanno sfiorato il pareggio, ma Szczesny ha parato la punizione di Milinkovic-Savic. Il successo permette ai bianconeri di salire a +8 sull’Inter e +9 sull’Atalanta, a quattro giornate dal termine. Mancano 4 punti per conquistare matematicamente il 36 titolo della storia. L’Inter, invece, non è andata oltre il 2-2 in trasferta contro la Roma. I nerazzurri passano in vantaggio al 15′ con de Vrij, ma subisce le reti di Spinazzola al 46′ e Mkhitaryan al 57′. Nel finale Lukaku trasforma un calcio di rigore e firma il pareggio. I giallorossi hanno giocato meglio, ma i nerazzurri sono stati abili a concretizzare le poche occasioni costruite. Per l’ennesima volta in questa stagione gli uomini di Conte non hanno saputo gestire una situazione di vantaggio e la difesa continua ad incassare reti. Si ferma anche l’Atalanta, che ha pareggiato 1-1 fuori casa contro l’Hellas Verona. Pessina risponde all’iniziale vantaggio di Zapata. Nelle altre sfide da segnalare i successi casalinghi del Napoli,che al San Paolo ha vinto 2-1 in rimonta contro l’Udinese (reti di Milik, De Paul e Politano) e del Milan che ha rifilato un pesante 5-1 al Bologna (reti di Saelemakers, Calhanoglu, Tomiyasu, Bennacer, Rebic e Calabria). Nella seconda metà della classifica si mette al sicuro la Fiorentina, che batte 2-0 il Torino grazie all’autorete di Lyanco e Cutrone. Il Genoa, invece, si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza contro il Lecce (2-1). Sorride anche il Brescia che ha vinto 2-1 al Rigamonti contro la Spal, che retrocede aritmeticamente in Serie B. Nell’altra sfida 1-1 tra Cagliari e Sassuolo.